Ils mettent le feu au Père Noël illuminé place aux Herbes à Nîmes

Au cours de la nuit du 1er au 2 décembre, une jeune fille âgée de 16 ans et un garçon 18 ans ont été repérés par les caméras de surveillance de la ville de Nîmes en train de mettre le feu à un Père Noël illuminé place aux Herbes. Ils ont ensuite dégradé un vélo sur le secteur des Halles avant de poursuivre leur périple en sautant sur le toit d'un véhicule stationné un peu plus loin, et de faire chuter volontairement une moto rue de la République.

C'est un équipage de la police nationale qui les a arrêtés en flagrant délit. Tous les deux ont été placés en garde à vue.