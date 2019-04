"Ils n'en peuvent plus" : trois quarts des CRS de la compagnie de Saran en arrêt-maladie en même temps

Orléans, France

Quarante-huit des soixante-et-un CRS de la compagnie de Saran, près d'Orléans, sont en arrêt maladie simultanément depuis ce jeudi matin (jeu). Résultat : la CRS 51 de Saran qui devait effectuer une mission de sécurisation à Joué-les-Tours ce jeudi dans le cadre d'une double visite ministérielle (Marlène Schiappa et Laurent Nunez) n'a pas pu assurer cette mission, et c'est une autre compagnie de CRS, venue de Bretagne qui a été appelée au pied levé.

Les CRS sont exténués"

Pour quelle raison a-t-on eu autant d'arrêts de travail au même moment dans cette compagnie ? Parce que les CRS "n'en peuvent plus", explique Christophe Granger, responsable zonal des CRS pour le syndicat UNSA : "les collègues expriment un malaise, ils n'en peuvent plus, ils sont exténués, c'est un épuisement moral et physique. Et en même temps, la direction centrale continue de les presser, leur dit "on comprend bien votre fatigue mais vous allez quand même bossez sur Nantes !" De Tours, ils sont donc allés à Nantes mardi [intervention sur une série de fusillades] et, cerise sur le gâteau, après une nuit de travail dans des conditions difficiles, on leur trouve un logement à plus d'une heure de route."

"On a l'impression que c'est la sourde oreille de la direction. Pour toutes ces raison, les fonctionnaires de la CRS 51, exténués, ont décidé d'aller consulter le médecin ce jeudi matin", résume le responsable syndical qui explique que son syndicat a "pourtant proposé des solutions pour éviter cette situation".