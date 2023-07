"Ils n'ont pas de revendications" : l'association BornyBuzz déplore les dégradations dans ce quartier sensible

Une médiathèques en cendre, des voitures calcinées, des transports en commun hors services, le quartier de Borny à Metz a été particulièrement éprouvé par les émeutes urbaines, après la mort du jeune Nahel à Nanterre. Ce quartier avait déjà été marqué par les émeutes de 2005, "la tension est montée d'un cran lors de la mort d'Adama Traoré, là c'est le drame de trop", explique Vincent Bernard, médiateur numérique de l'association BornyBuzz . Depuis son engagement en 2007, il sent que le dialogue se tend entre les jeunes du quartier et les éducateurs.

"Dans notre travail éducatif on sent qu'on arrive pas toujours à mettre du sens sur le désespoir de certains jeunes. Ils résonnent dans une logique antisystème. Là, ils expriment une violence qu'ils n'arrivent pas à verbaliser", poursuit-il. Selon ce médiateur numérique, ces émeutes n'ont pas de sens : "C'est un peu comme quelqu'un qui fait une grosse colère et qui casse sa chambre, pourquoi il s'en prend à son intérieur ? c'est difficile à comprendre". Des dégâts qui restaient jusqu'à aujourd'hui minimes mais qui se sont aujourd'hui amplifiés, notamment à cause de la visibilité de ces émeutes sur les réseaux sociaux.

Des parents résignés

Comme partout en France la plupart des casseurs interpellés sont jeunes. 17 ans en moyenne selon le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Face à ce constat, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti a appelé les parents "à tenir leurs gosses." "C'est compliqué", concède Vincent Bernard pour qui, il ne faut pas faire la moralité à ces parents. "Il y a des gamins qui s'en sortent bien et les autres... ceux dont les parents n'ont pas su leur mettre un projet d'avenir en tête. Ce n'est pas une démission des parents mais une résignation."

Réinvestir l'espace publique

BornyBuzz va proposer à la médiathèque d'investir son tiers lieu. L'association appelle également les professionnels et les habitants du quartier à "réinvestir l'espace public". En revendiquant un avenir pour les jeunes des quartiers des zones prioritaires.