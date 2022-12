Ils n'ont plus rien après l'incendie de leur maison en Dordogne, la mairie lance une cagnotte

"Il y avait de l'argent liquide à l'intérieur, tout a brûlé, ils n'ont plus rien. Plus de vêtements, plus rien. Ils sont complètement démunis", explique Bertrand Cagniart, le maire de Bars. Mercredi soir, les deux occupants de cette maison chemin de Faugère à Bars, un oncle de 71 ans et son neveu, étaient sortis prendre l'apéritif chez des amis à 800 mètres de là.

Lorsqu'ils sont rentrés, leur maison était en feu .

Ils ont tout juste pu ouvrir une fenêtre pour laisser sortir les chiens, mais ils n'ont rien pu récupérer. Le feu est parti de la cheminée et s'est propagé à toute la maison. La charpente s'est écroulée sous les flammes.

Une cagnotte à la mairie pour les aider

Ce jeudi matin, il ne reste plus rien. La maison est complètement calcinée, il ne reste plus que les vieux murs de pierre. Les deux habitants ont pu être relogés provisoirement chez de la famille. "On lance l'idée de faire une collecte d'argent pour subvenir à leurs besoins de première nécessité", dit le maire. "C'est une vieille famille de Bars, un agriculteur à la retraite. Il n'a même pas la retraite minimale agricole. Ils ont très peu de moyens."

Même si la mairie est fermée pendant les fêtes, trois permanences vont être organisées, lundi, mercredi et jeudi prochain de 10h à midi. Ceux qui le souhaitent pourront faire un don d'argent. La mairie envisage également de lancer une cagnotte en ligne.