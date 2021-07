Ils ont dérobé près de 3.900 euros chez le curé de Ligueil : trois hommes condamnés à 210 heures de T.I.G

Trois habitants de Ligueil agés de 19, 26 et 29 ans ont été condamnés aujourd'hui à 210 heures de travaux d'intéret général. Ils ont reconnu avoir cambriolé le presbytère de Ligueil, mardi soir, et y avoir dérobé près de 3.900 euros en liquide. Une somme d'argent qui appartenait au curé, personnellement, et non pas à la paroisse.

Les voleurs ont été retrouvés grace à la vidéo-surveillance installée dans le bâtiment, déjà ciblé par deux cambriolages durant les étés précédents. Interpelés chez eux, jeudi matin, par les gendarmes de Loches, les trois hommes ont été jugés ce vendredi matin en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Ils ont 18 mois pour effectuer leurs 210 heures de travaux d'intérêt général, faute de quoi ils partiront en prison pour plusieurs mois. Ils ont aussi été condamnés à indemniser leur victime.