"Ils ont enlevé ma fille chérie" : le cri du coeur de la maman de Socayna à Marseille

"J'ai vu ma fille par terre. Le sang, ça coulait de partout". Les mots de Leïla sont poignants et font mal au ventre. Très émue, la maman de Socayna témoigne ce mercredi sur franceinfo et France Bleu Provence. Sa fille, âgée de seulement 24 ans, a été touchée par une balle perdue dimanche soir , alors qu'elle se trouvait chez elle, dans un appartement situé au troisième étage du quartier Saint-Thys (10ᵉ arrondissement de Marseille). Elle est morte des suites de ses blessures le lendemain matin à l'hôpital.

"Pour moi, la vie c'est fini. Il n'y a plus rien"

"Ils lui ont démonté le visage", lâche Leïla dans un sanglot. "Ce sont des voyous. Ils m'ont enlevé ma chérie (...) Pour moi, la vie c'est fini. Il n'y a plus rien pour moi", confie-t-elle en racontant que sa fille venait tout simplement de retourner dans sa chambre après s'être fait un café quand elle a entendu des tirs.

"Ici à Marseille, c'est la guerre"

"Ici à Marseille, c'est la guerre", explique la mère de famille, installée dans le quartier depuis 15 ans. "Je n'arrive pas à comprendre ce que font ces jeunes dans les cités (...) On n'a rien à voir là-dedans", se défend-elle avant de se demander : "La faute vient de qui ?" Elle pointe du doigt les parents, l'État et conclut en disant que "personne ne fait rien" et que "c'est toujours le même film".