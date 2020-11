"Ils ont gâché ma vie" : handicapée après son accouchement au CHU de Grenoble, elle porte plainte

Depuis son accouchement en décembre 2018, Marion Billard est lourdement handicapée. En cause, selon elle, le manque d'écoute et de suivi à la maternité du CHU de Grenoble après une grossesse à risque.

En décembre 2018, Marion Billard donne naissance à sa fille Julia au CHU de Grenoble, au terme d'une grossesse à risque. La jeune femme, qui pèse alors une quarantaine de kilos, réclame une césarienne. L'accouchement est déclenché sans radio du bassin, par voie basse. "Je me suis vue mourir", se souvient Marion. Victime d'une déchirure, la jeune femme en ressent toujours les séquelles, deux ans plus tard.

Son mari, Christophe, a conservé et classé tous les documents attestant des actes médicaux subis par Marion. Sur la table de la cuisine de l'appartement familial, à Saint-Martin-le-Vinoux, il étale des piles de dossiers soigneusement classés. Il y pointe ce qu'il considère être des incohérences. "Pendant l'accouchement, j'ai vu que ma femme avait une déchirure jusqu'au plancher anal. Or, le rapport de la chirurgienne-obstétricienne parle d'une déchirure latérale droite. Selon une neuro-urologue que nous avons consultée à Lyon, les dégâts ne correspondent pas à la déchirure citée dans le rapport."

"Je ne le souhaite à personne"

Ces dégâts sont lourds. Depuis l'accouchement, Marion est handicapée à 80%. Elle doit se servir d'une sonde pour uriner, et a définitivement perdu toute sensation au niveau du bas-ventre. "Ce n'est pas une vie", glisse la jeune femme. "Je ne le souhaite à personne."

"Ma femme est entrée valide au CHU, elle en est ressortie invalide". Christophe Billard

Marion ne peut plus exercer sa profession d'aide-ménagère. Son mari, Christophe, s'est arrêté de travailler pour l'aider et s'occuper de leur fille, aujourd'hui âgée de deux ans. Le couple vit de l'allocation handicapé de Marion, des indemnités de Christophe, et de l'aide d'associations comme la Banque alimentaire.

Marion et Christophe Billard ont porté plainte contre X pour violences involontaires. © Radio France - Ninnog Louis

Le CHU réagit

Le couple a porté plainte au tribunal administratif, afin d'obtenir une expertise du dossier médical, ainsi qu'au pénal contre X pour "violences involontaires". Ils considèrent que Marion a été victime d'une erreur médicale, et de violences obstétricales. Ils n'attendent pas d'indemnités, mais plutôt une explication "et qu'aucune femme n'ait à subir ce que j'ai subi", ajoute Marion.

"J'ai appelé, envoyé des courriers, personne ne m'écoute" Marion Billard

"Notre fille va bien, c'est le principal. Mais moi, je ne peux plus rien faire. J'étais passionnée de danse, je ne peux plus pratiquer. Tout ça parce qu'un gynécologue n'a pas voulu m'écouter. Ils ont gâché ma vie."

Contacté, le CHU n'a pas souhaité s'exprimer.