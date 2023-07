« Ils ont nettoyé Bergerac », deux jeunes condamnés pour une cinquantaine de vols en Dordogne

L’énumération des victimes durent de longues minutes dans le tribunal judiciaire de Bergerac, en Dordogne, ce jeudi 20 juillet. Une soixantaine de personnes disent avoir été visées par des vols ou des tentatives de vols entre février et juin 2023. A la barre, deux garçons de 20 ans reconnaissent l’intégralité des faits qui leur sont reprochés.

ⓘ Publicité

« On s’appelait et on se disait : "est-ce que tu veux sortir ce soir ?" », décrit le premier. A de multiples reprises, ils parcourent les rues de Bergerac, de Prigonrieux et de Cours-de-Pile pour enchaîner les « vols à la roulotte ». Ils brisent les vitres des voitures dans des rues entières et en dérobent le contenu : des cartes bancaires, de l’argent liquide, des papiers d’identité et des objets de valeur. L’un et l’autre reconnaissent également s’être introduits dans des habitations et des commerces et d’avoir volé un Citroën Jumpy gris. « On était en vélo, à 15 kilomètres de Bergerac, donc on a mis les vélos dans le coffre et on est rentré » explique celui qui a pris le volant sans permis de conduire.

Tromper l'ennui

Des délits qui s’enchaînent jusqu’à la nuit du 25 au 26 juin où ils tentent de rentrer dans un bar de Court-de-Pile à 4h30 du matin. Le propriétaire intervient et prévient la police. Les deux garçons sont arrêtés avec une cagoule noire, un chalumeau, un couteau et des lampes torches. Une perquisition dans l’appartement où les deux jeunes vivaient ensemble permet de découvrir de nombreux objets volés.

« Vous assumez mais est-ce que vous rendez compte que c’est désagréable pour les victimes ? », demande le Président du tribunal qui évoque notamment les démarches administratives pour refaire les papiers d'identité. « On ne réfléchissait pas beaucoup, ils n’accepteront pas nos excuses », répond l’un des garçons en se retournant vers la quinzaine de victimes assise derrière lui.

Tous les deux expliquent notamment leurs actes par leur situation familiale délicate et par leur addiction au cannabis. « Quand vous fumez du lever au coucher, vous faites des bêtises », se justifie l'un des jeunes, la voix étouffée. L’autre, cheveux longs, explique : "je fais des insomnies, je n'arrive pas à dormir donc je sors". Pour son avocate, les vols sont d'ailleurs une façon de "tromper l'ennui".

"Il était urgent d'agir"

Mais pour la Procureure, les faits sont plus prémédités que les deux jeunes veulent le laisser paraître. "Vous partez avec tout le matériel, vous avez un mode opératoire donc vous ne pouvez pas dire que vous ne réfléchissez pas", lance celle qui souhaite que ce procès leur permettent de comprendre la gravité de leurs actions. Car "ils ont nettoyé la ville", poursuit Sylvie Guèdes. A tel point qu'ils ont du changer de secteur car ils ne trouvaient plus rien dans les voitures à Bergerac. "Il était urgent d'agir car c'était un cercle vicieux. Tant qu'on gagne, on joue", ajoute la Procureure.

Le tribunal a condamné l'un des jeunes à 18 mois de prison avec sursis. Le second, déjà condamné pour des faits similaires à plusieurs reprises, écope de deux ans de prison ferme. Ils doivent se soigner notamment pour mettre fin à leur addiction et rembourser aux victimes les préjudices matériels et morals.