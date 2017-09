Ils ont sauvé deux kayakistes à Plougrescant dans les Côtes-d'Armor

La mission était périlleuse, et elle a permis de sauver deux kayakistes. C'était le 21 juillet dernier dans les rochers de Plougrescant dans les Côtes-d'Armor. Les trois gendarmes de la section aérienne de Rennes ont été distingués ce vendredi pour ce sauvetage.

Ce 21 juillet, les conditions météo sont très mauvaises, avec des creux de 3 mètres. Il est 17 heures, un chalutier alerte le Cross corsen, il a vu un kayak à la dérive. L'hélicoptère de la section aérienne de Rennes est mobilisé. Comme tous les étés, pendant un mois, l'équipe est basée à Lannion. Le chef Gilbert Vincent, 36 ans, pilote l'hélicoptère envoyé sur zone : " On a retrouvé une personne ballottée par les vagues, coincée dans les rochers, le plongeur de notre équipage est allé le récupérer, puis nous l'avons hélitreuillé". Mais la mission n'est pas terminée "on apprend à ce moment-là qu'il y a un autre kayakiste à la dérive. " Il s'était réfugié à une centaine de mètres, sur un rocher"

Un deuxième kayakiste en danger

Ce deuxième kayakiste, en hypothermie a trouvé refuge sur un rocher. Il est lui-aussi hélitreuillé, l'appareil est donc au complet. Le plongeur de la gendarmerie doit rester seul sur les rochers en attendant une vedette de la SNSM. L'hélicoptère rejoint très vite l'hôpital. Les jeunes kayakistes, deux cousins de Plougrescant sont sains et saufs. Après un temps de récupération, ils ont rencontré les gendarmes pour les remercier. Les trois hommes ont également été distingués par leur hiérarchie ce vendredi pour cette mission périlleuse réussie. "La plus belle des récompenses, c'est le sourire des familles quand on a ramené les deux kayakistes en vie" ajoute le pilote de l'hélicoptère.

Le chef Gilbert Vincent, pilote de l'hélicoptère ce 21 juillet. © Radio France - Céline Guétaz