"Ils ont volé ma vie" : le livre de Dany Leprince annoncé pour le 16 novembre

ll va briser un silence qui dure depuis plus de 25 ans. Le Sarthois Dany Leprince, condamné en 1997 pour le quadruple meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de ses deux nièces à Thorigné-sur-Dué va enfin livrer son témoignage sur cette affaire pour laquelle il demeure, aux yeux de la justice, le seul coupable. Il le fera dans un livre intitulé Ils ont volé ma vie, aux éditions Flammarion. Annoncée une première fois pour le 28 septembre dernier, la publication aura lieu le 16 novembre.

Depuis sa sortie de prison quasi définitive il y a dix ans (exception faite d'un retour temporaire en cellule en 2016), Dany Leprince est resté muet, par la force des choses. Placé en liberté conditionnelle, il devait respecter un contrôle judiciaire strict et n'avait pas le droit de s'exprimer sur l'affaire. Des contraintes levées définitivement en avril 2021 puisqu'il a désormais "purgé sa peine" confirme son avocat. Libre de ses mouvements et de sa parole depuis un an et demi, Dany Leprince a choisi de travailler sur ce livre avec le journaliste d'investigation Bernard Nicolas, auteur d'une contre-enquête sur l'affaire en 2009 pour Canal +.

La volonté de faire reconnaître son innocence

"Sans haine ni vengeance" précise la maison d'édition, le Sarthois souhaite raconter "l'enfer qu'il a vécu" durant vingt-huit ans, depuis le massacre de Thorigné-sur-Dué en 1994. Un récit ponctué notamment d'extraits de ses correspondances avec le juge ou avec ses enfants. Il évoque également la nouvelle vie qu'il s'est construite dans le Lot-et-Garonne, où il vit toujours.

Mais à 65 ans, Dany Leprince entend aussi réaffirmer sa volonté de laver son honneur et de faire reconnaître son innocence. Le livre est d'ailleurs préfacé par son avocat, Olivier Morice, qui a déposé en mars 2021 une nouvelle requête en révision de son procès, suite à laquelle la cour de révision a ordonné de nouvelles investigations .