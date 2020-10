Ils organisaient des soirées sadomasochistes à Reims, trois hommes mis en examen pour proxénétisme

C'est une enquête qui a duré six mois, confiée à la sûreté départementale de la DDSP 51. Trois hommes sont mis en examen à Reims pour proxénétisme aggravé. De 2014 à 2020, ils ont organisé entre 150 et 200 soirées type BDSM (Bondage, domination et soumission, sadomasochisme). Des soirées sexuelles particulièrement "violentes", selon le Parquet de Reims, qui étaient tarifées entre 40 et 800 euros par participant.

Ces événements se passaient surtout à Reims et en région parisienne et se déroulaient de la même façon : "une femme dite 'soumise', majeure, avait des rapports sexuels sans aucune forme de limite quant à leur brutalité et leur caractère humiliant, avec un nombre conséquent d’hommes", selon le Procureur de la république Matthieu Bourrette.

Une femme "soumise" pour plusieurs dizaines d'hommes

À ce jour, sept femmes dites « soumises » (le terme employé par les organisateurs) ont été identifiées et entendues. Certaines ont tenu à préciser qu’elles étaient parfaitement consentantes pour participer à ces soirées, qui correspondaient à leurs aspirations sexuelles. L’une d’entre elles savait que ces relations étaient tarifées, les autres l’ignoraient, et l’ont appris au cours de l’enquête.

Selon le Parquet de Reims, il semblerait qu'elles n'aient pas bénéficié des sommes récupérées par les organisateurs. L’une de ces femmes a déposé plainte.

Photographe, chef d'entreprise et vendeur immobilier

Les trois mis en cause ont également participé à ces soirées dont un grand nombre était filmé. Après avoir nié toute connotation financière, ils ont fini par admettre l’existence de rétribution financière.

Sur les trois hommes, âgés de 46 à 50 ans, deux sont principalement considérés comme les têtes de ce réseau. L’un pour avoir été le rabatteur des femmes, l’organisateur de ces soirées et le collecteur de fonds. Le deuxième pour avoir mis à disposition des locaux pour la réalisation de ces soirées.

Tous ont une activité professionnelle : l'un est photographe, l'autre chef d'entreprise dans le milieu des services à la personne et le troisième travaille dans la vente immobilière. Ils encourent jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.

Un milieu favorisé

Certains clients et participants de ces soirées ont également été entendus par les enquêteurs. Ils sont tous majeurs, insérés socialement et appartiennent souvent à des catégories sociales favorisées. Quelques-un faisaient plusieurs kilomètres pour participer à ces événements.

L’enquête, elle, est à présent confiée à un juge d’instruction. Il devra "cerner la personnalité des mis en cause , au regard de l’emprise et de l’ascendance dont ils ont été capables à l’endroit de ces “soumises”, et apprécier le retentissement psychologique de ces faits sur les femmes « soumises », victimes de proxénétisme", selon le Parquet.