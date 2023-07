Ils partent en urbex explorer un château de Dordogne et volent près de 400 tableaux

C'est un cambriolage hors norme que les gendarmes du Bergeracois viennent de résoudre. Ils ont arrêté ce lundi 24 juillet trois jeunes périgourdins âgés entre 22 et 25 ans après des vols dans le château de Bellevue à Razac-de-Saussignac indique le commandant de la compagnie de Bergerac, Cyril-Marie Gibiot.

Le château répertorié sur un site d'Urbex

Les trois jeunes, un couple et l'un de leurs amis, ont vu le château apparaître sur une application d'Urbex qui répertorie des sites censés être à l'abandon que l'on peut visiter en respectant une "charte". En se rendant sur place, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de tableaux. Après quelques recherches, ils se sont rendu compte que les tableaux avaient de la valeur, car ils sont tous signés de la main du peintre français, Jacques Martin-Ferrières.

Les jeunes sont ensuite revenus à plusieurs reprises, entre novembre et mai dernier, dont une fois avec un camion pour emporter de la vaisselle, une enceinte audio et surtout 398 tableaux. Leur montant est estimé à environ 200.000 euros, précise le commandant Gibiot. Par ailleurs, l'un des jeunes, âgé de 24 ans, dérobe aussi des codes bancaires et une carte bleue.

Pendant cette période, le château est inoccupé, car il est la résidence secondaire d'une experte en peinture belge de 66 ans qui vit à l'étranger le reste de l'année. C'est la personne à qui elle a confié la mission de surveiller le château qui s'aperçoit des vols en mai dernier et qui prévient les gendarmes.

126.000 euros dépensés en marques de luxe

La brigade de Sigoulès commence une enquête minutieuse, indique la procureure de Bergerac, Sylvie Martin-Guedes. Les gendarmes interrogent les voisins et repèrent des traces du véhicule aux abords du château. Ils identifient le mode opératoire puis, aidés par des experts au niveau de la région, ils remontent les transactions sur les comptes en banque.

Car avec les codes bancaires et la carte bleue, l'un des jeunes, considéré comme le meneur, a mené la grande vie. Il a dépensé 126.000 euros en deux mois. Le jeune a remboursé un crédit et il s'est fait plaisir en achetant des vêtements et divers objets de luxe. Il y a une paire de Nike Jordan à 600 euros, des vélos, des motos, des sacs Dior ou encore des vêtements de marque Balenciaga. Sa petite amie et son complice ont reçu de l'argent pour leur participation.

Une centaine d'objets achetés avec l'argent dérobé sur le compte de la propriétaire ont été retrouvés. - Gendarmerie de la Dordogne

L'un des jeunes venait de s'enrôler dans l'armée

Les gendarmes de la COB de Sigoulès identifient les trois jeunes. La jeune femme âgée de 25 ans et le complice de 22 ans sont arrêtés en Dordogne. Le troisième, âgé de 24 ans et considéré comme l'auteur principal, car c'est lui qui a utilisé les codes bancaires, est arrêté à Nîmes où il venait de s'enrôler dans l'armée.

Les militaires ont retrouvé tous les tableaux, "intacts" précise la Procureure de Bergerac, dans un garde-meuble. Le jeune homme de 24 ans s'était renseigné pour les revendre. Il avait même pris rendez-vous pour les faire expertiser.

Jugés en décembre à Bergerac

Les trois jeunes ont reconnu les faits. Ils n'ont pas du tout le profil de grands criminels organisés. Sur les trois, un seul a été condamné pour un vol en mai dernier au tribunal de Périgueux. Ils seront jugés pour les faits de vols le 19 décembre prochain au tribunal de Bergerac. Jusqu'à l'audience, ils sont placés sous contrôle judiciaire.

La gendarmerie de Bergerac a mis les tableaux à l'abri, avant le retour de leur propriétaire. Ils sont stockés sous haute sécurité avant de lui les restituer.

