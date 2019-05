Ils passent une dizaine d'appels d'insultes et de menaces à la police en une soirée : deux hommes arrêtés à Montargis

Deux hommes de 19 et 31 ans sont en détention provisoire et seront jugés mercredi à Montargis. Vendredi soir, ils ont passé une dizaine d'appels au commissariat pour proférer des insultes et menaces. Ils se sont fait interpeller le soir même grâce aux caméras de vidéo-surveillance.