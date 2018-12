Ils pêchaient la coquille Saint Jacques : ils remontent une bombe dans leurs filets

Dives-sur-Mer, France

Le Copernic , un chalutier de Dives-sur-mer, a alerté le CROSS-Jobourg ( le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Mer) un peu avant 4 heures ce mardi matin. Dans ses filets : une bombe de 220 kilos. Une bombe américaine de la seconde guerre mondiale. L'engin mesure plus d'un mètre de long et soixante-dix centimètres de diamètre.

💣[découverte de #munition] ➡️https://t.co/8XCKEL47CV Le Groupe des Plongeurs Démineurs de la #Manche en opération cette nuit suite à la découverte d'une bombe américaine dans les filets d'un navire de #pêche - Danger écarté et traitement de la munition à venir. @MarineNationalepic.twitter.com/eTc4PrioOW — PREMAR Manche (@premarmanche) December 18, 2018

Le bon réflexe de l'équipage

L'équipage va avoir le bon réflexe. Celui de prendre en photo la bombe et d'envoyer le cliché au CROSS. Ce dernier, en pleine nuit, alerte la Préfecture Maritime de Cherbourg. L'hélicoptère Caïman décolle alors de l'aéroport de Cherbourg- Maupertus avec à son bord quatre plongeurs du GPD ( Groupe des Plongeurs Démineurs) et un médecin. Ils sont déposés sur le Sainte Anne des Flots, le canot de la SNSM de Ouistreham (14) déjà arrivé sur zone. Les plongeurs vont, non pas neutraliser immédiatement la bombe (ce sera pour plus tard), mais l'entourer délicatement de sangles pour pouvoir la remettre à l'eau et la géolocaliser. Tout cela après avoir éloigné à plus de trois kilomètres, pour le mettre en sécurité, l'équipage du chalutier.

Il faut savoir en effet que ces bombes américaines, de type general purpose, à souffle et à fragmentation, sont des engins qui peuvent être très dangereux. Un simple mouvement peut les faire exploser. Heureusement, cela n'a pas été le cas ce mardi matin. La bombe est désormais localisée et sera pétardée ultérieurement, quand il y aura de bonnes conditions météo...