Ils perdent leur maison dans un incendie : une famille cherche un nouveau logement près de St Jean d'Angely

Leur maison a été détruite par les flammes vendredi dernier, le 25 juin, à Taillant, près de St Jean d'Angély. Le couple, qui était là au moment de l'incendie, a été intoxiqué par les fumées et blessé. Aujourd'hui, il essaie surtout de se reconstruire... notamment pour les trois filles de la famille qui ont entre 9 à 15 ans.

Le papa, blessé aux mains et à l’œil, cherche un logement, avec 4 chambres, du côté de Taillant, dans le secteur de St Jean d'Angély. Maximum 850 euros. Ses filles de 9, 14 et 15 ans ont besoin de vêtements aussi explique-t-il. Et pourquoi pas des jouets pour la plus petite. Lui aussi, n'a plus de vêtements.

Si vous voulez répondre à cet appel à la solidarité, vous pouvez contact France Bleu la Rochelle au 05 46 50 67 68, qui vous mettra en contact.