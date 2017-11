Un jeune de 17 ans meurt dans un accident après avoir pris le 4x4 des parents absents

Un jeune de 17 ans est décédé ce samedi peu avant minuit dans un accident à Roquebrune-sur-Argens. Sept jeunes, tous mineurs, ont pris le 4x4 des parents absents pour faire des tours de pistes en forêt. La voiture a basculé dans un ravin à 60 mètres. Trois des amis sont aussi grièvement blessés.

Les parents sont absents samedi soir quand les sept jeunes, tous mineurs entre 15 et 17 ans, font une soirée chez l'un d'eux. Le fils de la famille prend les clefs du 4x4 des parents vers 23h30 pour partir faire des tours de pistes dans la forêt.

Des amis d'enfance

C'est peu avant minuit que l'accident a lieu, le véhicule bascule dans un ravin de 60 mètres. L'un des jeunes âgé de 17 ans qui était dans le coffre est décédé. Trois autres sont grièvement blessés, leur pronostiques vital est engagé. Deux des amis sont légèrement blessés et un autre est indemne, le passager avant. Les blessés ont été évacués dans les hôpitaux de Saint Anne, de Nice et de Fréjus. Parmi ces jeunes, six garçons et une fille, des amis d'enfance. 35 pompiers ont été dépêchés sur place. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez.