Le tour du monde de l'inclusion par le sport des porteurs de trisomie 21, passe par Châteauroux

Emilie et Davy Sanchis en sont convaincus : le sport peut aider les porteurs de trisomie 21 à s'épanouir et mieux trouver leur place dans la société. Pour défendre leur cause à travers le monde, ce couple de globe-trotters sportifs de Blois sont prêts à larguer les amarres. Ils ont vendu leur maison, quitté leurs emplois pour réaliser ce voyage solidaire à travers une vingtaine de pays, à vélo. Le 13 juin 2021, ils quitteront Blois pour traverser la France avant de pédaler vers l'est. Balkans, Turquie, Asie Centrale, Chine, Asie du Sud-Est, Indonésie, Australie et enfin, 18 mois à deux ans plus tard et 14 000 kilomètres plus loin, Bikeup&Down, le nom de leur duo posera ses bicyclettes à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.

Un tour de chauffe en France

Mais avant de se lancer dans le grand bain, Emilie a quelques détails à régler en France. Davy lui, s'est libéré de ses obligations professionnelles. Ce Castelroussin d'origine, fou de vélo qui ne tient pas en place s'est donc fixé un défi, une sorte d'échauffement. Pendant deux mois et demie, il va sillonner les routes de France pour effectuer des actions de sensibilisation et d'inclusion par le sport auprès de personnes atteintes de trisomie 21.

La première étape de ce tour de chauffe sera sur ses terres natales, à Châteauroux. Ce mercredi, il mènera une action avec une classe inclusive d'un Institut médico-éducatif au sein du collège Beaulieu. "On va faire une animation vélo, expliquer notre projet de voyage. Les enfants porteurs de trisomie 21 ont moins de capacité musculaire que les autres, donc c'est plus dur pour eux de faire du vélo voire pas possible. On espère surtout faire passer le message que le sport peut permettre d'inclure ceux touchés par la trisomie 21", explique Davy Sanchis.

Des coureurs solidaires expérimentés

Le couple n'en est pas à son coup d'essai. Emilie et Davy mènent des actions de sensibilisation auprès de porteurs de trisomie 21 à Blois depuis trois mois. "On a un ambassadeur qui habite dans un foyer spécialisé que l'on rencontre régulièrement et qui va relayer notre message en France lorsqu'on sera sur la route. Nous ne sommes pas du monde du handicap mais peut-être qu'on va trouver des idées pendant ce voyage. Ce qui me marque, c'est que ce sont des personnes toujours très motivées et très volontaires. Ils n'ont pas peur des difficultés", affirme Davy.

Fort des expériences blésoises, Davy Sanchis déborde d'enthousiasme : "On veut faire passer le message qu'il y a des personnes qui font du sport malgré leur handicap mental. Si vous êtes dans un club de sport essayez de proposer une place dans une équipe de foot par exemple, exhorte-t-il. C'est un bonheur de vie, quand on obtient le "merci" d'une personne qui n'a jamais dit merci, c'est très beau". La prochaine action de Bikeup&Down aura lieu ce vendredi auprès des élèves d'un IME et les résidents polyhandicapés d'une MAS près d'Ambazac en Haute-Vienne en partenariat avec l'association VéliVélo.

Les deux cyclistes globe-trotters n'ont pas monté leur projet seuls. L'association Down Syndrome International les met en relation avec leurs antennes et leurs contacts dans la vingtaine de pays sur la route des du couple. Trisomie 21 France leur a ouvert des portes. L'association blésoise Eclaircie et son éducatrice sportive qui intervient dans les foyers adaptés aux personnes porteuses de cette maladie les a également inclus dans le monde du handicap mental en partageant leur réseau.