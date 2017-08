Trois jeunes franciliens prostituaient leurs amies pour se payer des vacances dans le Sud

Trois jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans, originaires de l'Essonne et de Seine-Saint-Denis ont été interpellés le week-end du 11 et 12 août à Nice. Ils sont soupçonnés d'avoir contraint à la prostitution deux de leurs amies âgées de 16 et 19 ans pour payer leurs vacances sur la Côte d'Azur.

Les relations tarifées avaient lieu dans des chambres d'hôtel de la région niçoise et cannoise. Trois jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans, venus de l'Essonne et de Seine-Saint-Denis ont été interpellés le week-end du 11 et 12 août à Nice, soupçonnés d'avoir contraints leurs amies à se prostituer. C'est la jeune mineure de 16 ans qui a dénoncé les faits.

Un racolage par internet

Trois hommes originaires de Seine-Saint-Denis et de l'Essonne arrivent en vacances avec leurs amies dans le département aux alentours du 8 août. Ils sont accompagnés de leurs amies, deux jeunes filles âgées de 16 et 19 ans. Dés leur arrivée dans les Alpes-Maritimes, ils exercent des pressions sur les jeunes filles pour qu'elles se prostituent. Les clients sont racolés par Internet. Les relations tarifées ont lieu à l'hôtel, mais les jeunes filles n'en reçoivent aucun bénéfice. La jeune mineure se dit mal nourrie, logée dans des conditions indignes. Les trois hommes soupçonnés de les avoir maltraité sont connus de la justice pour des faits de violence, du trafic de stupéfiant en banlieue parisienne.

Selon les services de police, ce n'est pas la première fois que des groupes de jeunes délinquants viennent en vacances dans le secteur, et se livrent à la prostitution de proches pour financer leurs dépenses, alcool, sortie, soirée...

Une information judiciaire a été ouverte pour "proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs"...Les policiers de la sûreté départementale, chargés de l'enquête, soupçonnent un réseau de proxénètes encore plus important.