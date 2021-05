Ils rallient les deux Mont-Saint-Michel français pour sensibiliser sur les handicaps invisibles

Julien Segrétain et Armand Thoinet à l'entraînement.

Ce jeudi 13 mai, au matin, c'est depuis la chapelle du Mont-Saint-Michel en Savoie que deux amis vont s'élancer pour un périple de 1000 km en tandem. 1000 km pour rallier les deux Mont Saint-Michel français. Le très connu en Normandie, dans le département de la Manche. Et l'autre, plus confidentiel peut-on dire, dans le massif des Bauges, sur la commune de Curenne.

Le sport, pas pour l'exploit, mais pour faire passer un message

Armand Thoinet, 28 ans, Isérois de Saint-Romain-de-Jalionas et Julien Segrétain, Savoyard de Cognin âgé de 26 ans, n'ont pas choisi ces deux sites au hasard : "le Mont-Saint-Michel normand, très connu, et le Mont-Saint-Michel savoyard, qui lui est très, très peu connu, à part de quelques Savoyards et encore. L'idée, c'est vraiment de faire le parallèle avec le fait que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible", explique Julien. Comme Armand, c'est un amateur des défis sportifs solidaires, avec le sport au service d'un message à faire passer.

Selon Armand, les handicaps dits invisibles concerneraient 9 millions de personnes en France : "ça peut être des maladies chroniques, neuro-dégénératives comme la sclérose en plaques, mais également la surdité." Avec des "freins", des "limites" que tout le monde ne soupçonne pas, ne devine pas. Et donc ne prend pas conscience. Car pour beaucoup, handicap signifie forcément fauteuil roulant. En 2012, une sclérose en plaques a été diagnostiquée chez Armand : "j'ai principalement des handicaps invisibles : l'élocution, l'audition, l'équilibre."

Les deux garçons sont attendus le 22 mai en Normandie, au Mont-Saint-Michel, celui des cartes postales ! Chaque jour, périple à suivre sur leur site internet, leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notamment.