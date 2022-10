Deux hommes qui rapportaient des contrefaçons du Maroc et de Turquie interpellés à l'aéroport de Toulouse

Les douaniers de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ont fait un joli coup le vendredi 21 octobre dernier. Ils ont mis la main sur deux trafiquants toulousains notoires qui n'hésitaient pas depuis plusieurs mois à rapporter de la contrebande marocaine et turque en avion à Toulouse pour en faire commerce. Ils ont fini par se faire pincer.

Revente locale sur la messagerie Snapchat

Il s'agit de deux hommes de 38 et 36 ans. Leurs valises étaient remplies de vêtements contrefaits de marque de luxe (Vuitton, Balenciaga, Dior, Gucci, etc.), ainsi que de paquets de cigarettes. Montant total de la valeur marchande : 170.000 euros !

Les deux compères, résidant à Toulouse, auraient effectué une douzaine de voyages en six mois entre la Turquie et le Maroc. Lors des perquisitions chez eux, d'autres vêtements contrefaits et 5.000 euros en liquide ont été découverts. Ils revendaient leurs marchandises à des connaissances et leurs réseaux via le réseau social Snapchat et un nom de compte tout trouvé, "Shop habits 31".

La marchandise a été détruite et les deux trentenaires, qui ont déjà un casier judiciaire, devaient passer en comparution immédiate ce 24 octobre.