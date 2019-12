Deux Ardennais comptent saisir la justice pour être reconnus comme co-inventeurs de la météorite de Mont-Dieu. Ils ont contribué à sa découverte et lancent une cagnotte participative pour racheter l'objet céleste.

Ils revendiquent la copropriété de la météorite de Mont-Dieu et veulent la rapatrier dans les Ardennes

Le Mont-Dieu, France

La météorite de Mont-Dieu, dans les Ardennes, revient sur le devant de la scène. Le 21 octobre dernier, ce fragment de 364 kilos étaitproposé aux enchères à la salle des ventes Drouot, puis retiré de la vente car l'estimation de 80 000 euros n'a pas été atteinte.

La météorite de Mont Dieu lors de sa vente aux enchères à l'espère Drouot à Paris. Estimé entre 80 000 et 120 000 euros, elle n'a pas trouvé d'acheteur le 21 octobre 2019 © Radio France - Xavier Grumeau

L'échec de cette vente aux enchères a donné envie à deux Ardennais de relancer un dossier longtemps mis de côté. Ils lancent une cagnotte pour racheter l'objet céleste âgé de 4,5 milliards d'années. Jean-Marie Milhau, un agriculteur à la retraite de Mont-Dieu, et le garde-forestier André Thomé aujourd'hui décédé, ont participé à sa découverte le 23 juin 2010.

S'il ne m'avait pas rencontré, Jean-Luc Billard serait peut-être encore dans le bois en train de faisander ou les cochons l'auraient bouffé - Jean-Marie Milhau

Nouveau rebondissement dans l'histoire de la météorite de Mont-Dieu Copier

C'est sur leurs indications que l'orpailleur Jean-Luc Billard, le seul officiellement reconnu comme le découvreur (l'inventeur selon le terme consacré), a localisé le bloc de 364 kilos. Ils l'ont ensuite aider à le sortir de terre et à le transporter. Jean-Marie Milhau et Mikaël Thomé, le fils du garde forestier, estiment donc être co-propriétaires de cette météorite et veulent lancer une action en justice pour le faire reconnaître.

Toutes les météorites trouvées au Mont-Dieu ont été négociées sans que l'on sache et aucune n'est restée dans les Ardennes - Jean-Marie Milhau

Le but de Jean-Marie Milhau est de rapatrier cette météorite dans les Ardennes, comme cela était convenu au départ avec Jean-Luc Billard. Jean-Marie Milhau multiplie les démarches, les courriers auprès des élus, de la préfecture. Parallèlement à l'action en justice, une cagnotte participative est lancée pour réunir 50 000 euros et racheter l'objet céleste.

La météorite de Mont-Dieu est la quatrième plus grosse jamais découverte en France.