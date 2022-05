Ils roulaient jusqu'à 130 km/h sur une départementale de Dordogne, six conducteurs verbalisés en une heure

Six conducteurs ont été verbalisés en une heure ce jeudi matin sur la RD709 à Ginestet en Dordogne. Les gendarmes ont réalisé des contrôles de vitesse entre six heures et neuf heures. Sur cette période, entre 7h30 et 8h45 ils ont arrêtés six conducteurs qui roulaient bien au dessus de la limite des 90 km/h. Ils roulaient tous au dessus des 115 km/heure, le plus important a été enregistré à 129 km/heure, soit 40 km/heure au dessus de la vitesse maximale autorisée.