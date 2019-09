Ils s'agrippent aux tramways de Strasbourg : sept mineurs vont être jugés

Strasbourg, France

Sept mineurs âgés de 15 à 17 ans sont convoqués devant le tribunal de police de Strasbourg le 10 octobre prochain. Ils sont accusés d'avoir fait du "tram-surfing", une pratique qui consiste à s'agripper aux tramways.

Un jeu dangereux

" Ils le font pour épater la galerie" explique Joël Irion, chargé de communication de la police nationale pour le Bas-Rhin, "mais ça peut être très dangereux". "Imaginez un coup de frein ou un accident avec un autre véhicule et la chute est assurée, on peut tomber sur la tête. C'est un jeu qui peut coûter la vie et il ne faut pas se mettre en danger inutilement".

Joël Irion rappelle aussi que ce jeu peut coûter de l'argent, notamment une amende de quatrième classe qui peut aller jusqu'à 750 euros.