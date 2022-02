Ils s'en prennent à une quinzaine de voitures à Orléans : deux voleurs arrêtés en flagrant délit

Ce lundi à 4 heures du matin, les policiers de la BAC nuit (brigade anti-criminalité) ont interpellé deux hommes de 19 et 47 ans en flagrant délit de vols à la roulotte, rue de Patay, à Orléans. Ils étaient en train d'effectuer un vol dans une voiture, et selon la police, ils ont auparavant dégradé (en cassant notamment les rétroviseurs) et dérobé du matériel dans une quinzaine de véhicules. C'est un passant qui a donné l'alerte en appelant le 17.

Ils étaient fortement alcoolisés. Déjà connus des services de police, les deux individus, placés en garde à vue, seront jugés devant le tribunal judiciaire d'Orléans en juillet 2022. Ils auraient également tenté d'entrer par effraction dans la boutique Imedia, située rue Royale à Orléans.