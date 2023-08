Ils s'introduisent dans la buvette du club des Francs Archers de Laval pour voler et boire les réserves

Ils ont été pris la main dans le sac en train de vider la caisse et les bouteilles de la buvette d'un club de sport. Deux hommes, sans domicile fixe, âgés de 24 et 37 ans, ont été arrêtés dans la nuit de ce dimanche 20 août à lundi 21 août au petit matin par la police en flagrant délit de vol dans la buvette du club des Francs Archers à Laval. Vers 1 h 20 du matin, les individus se sont introduits par le toit et on fait beaucoup de bruit. Des voisins, qui ont tout entendu, ont donc rapidement appelé la police.

Un sac de sport et deux ordinateurs portables provenant d'un autre vol

Sur place, ils ont consommé de l'alcool avant d'être interpellé par la police et une équipe de la Brigade anticriminalité. Ils ont reconnu les faits. Les enquêteurs ont également retrouvé sur eux un sac de sport et deux ordinateurs portables qui provenaient d'un autre vol datant de début août, perpétré à Argentré-du-Plessis, en Ille-et-Vilaine. Ces deux individus seront convoqués devant le tribunal prochainement. Le club des Francs Archers a porté plainte.