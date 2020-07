Ils se faisaient passer pour des ouvriers pour voler des habitants à Rouen et au Havre : trois hommes arrêtés

Trois hommes ont été incarcérés en début de semaine, après avoir volé de l'argent et des bijoux chez plus d'une centaine de personnes, notamment à Rouen et au Havre. Ils se faisaient par exemple passer pour des ouvriers afin de pénétrer chez les habitants.