Pau : ils se font passer pour une association d'handicapés pour escroquer des seniors devant des supermarchés

Quatre jeunes originaires de la région toulousaine ont été interpellés ce jeudi par le Psig (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) et la brigade de recherches de Lescar, en flagrant délit d'escroquerie. En 10 jours ils auraient récolté plusieurs centaines d'euros dans l'agglo.

Deux hommes et deux femmes, âgés d'une vingtaine d'années, ont été interpellés par le Psig (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) et la brigade de recherches de Lescar, ce jeudi, sur le parking du supermarché Auchan à Pau, en flagrant délit d'escroquerie : ils se faisaient passer pour une association, "Handicap international", et mendiaient de l'argent auprès de personnes âgées ou vulnérables.

Plusieurs centaines d'euros extorqués en 10 jours devant des supermarchés de l'agglo

Ces dix derniers jours, devant les supermarchés de Serres-Castet, Poey-de-Lescar, Lescar, Lons, Billère et Pau, ces quatre jeunes originaires de la région toulousaine ont fait une dizaine de victimes et récolté plusieurs centaines d'euros, à coups de dons de 10 à 50 euros, en espèces ou par chèque. Si elles refusaient, ils insistaient.

À un mois de Noël et en cette période d'achats pour les Fêtes de fin d'année, le chef d'escadron Rémi Armengaud, de la compagnie de gendarmerie de Pau, tient à sensibiliser les clients à ce genre de pratiques : "Il ne faut pas hésiter à signaler tout de suite ce genre de personnes auprès des agents de sécurité, d'accueil, ou des caissiers, afin qu'ils préviennent la gendarmerie". S'il n'a pas connaissance de faits similaires les mois précédents autour de Pau, il signale que "dans d'autres agglomérations du sud de la France, ce sont des pratiques qui peuvent survenir".

500 euros au préjudice d'une société d'autoroute

Ces quatre jeunes sont également soupçonnés d'avoir escroqué 500 euros au préjudice des Autoroutes du Sud de la France. Ils seront convoqués devant la justice en juin 2022 pour "escroquerie par appel aux dons" et "escroquerie aggravée". Ils risquent jusqu'à 7 ans de prison.