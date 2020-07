Ils se filment en train d'agresser un adolescent dans la rue à Alès et sont interpellés

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 juillet, chemin des sports, non loin du stade Pierre-Pibarot à Alès. Un adolescent de 17 ans et deux de ses amis sont abordés par deux individus. L'un d'entre eux essaie de dérober une sacoche. Comme il n'y parvient pas, il gifle sa victime et lui porte des coups de pieds alors que le jeune homme est au sol. Pendant ce temps, son comparse filme la scène avec un téléphone portable. Les deux agresseurs sont rapidement identifiés et interpellés par les policiers. L'un d'entre eux sera convoqué prochainement devant la justice, l'autre a fait l'objet d'un rappel à la loi.

Toujours à Alès, le 27 juillet, une femme de 33 ans a été interpellée après un vol à l'étalage dans un magasin de la rue Sauvages, en plein centre ville. Dans son sac, les policiers ont découvert des vêtements et des bijoux dérobés dans cette boutique, ainsi qu'un téléphone portable volé le jour même place Gabriel Péri, tout près de là. Elle comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel.