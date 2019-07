Ils se font voler dans un kebab l'argent gagné au casino d'Amnéville

Amnéville, France

C'est une première pour deux amis au casino d'Amnéville. Et la chance est de leur côté puisque ce mercredi 17 juillet ils empochent une belle somme : 450€. Pour fêter ça, ils décident se rendre dans un kebab du site de loisir, mais visiblement ils oublient la modestie et la discrétion dans la salle des machines à sous. "Ils évoquent verbalement, un peu trop bruyamment, le montant de leurs gains" explique une source policière, ce qui attise des convoitises.

Les bandits pas manchots

Deux hommes de 32 et 33 ans originaires d'Hagondange entament la conversation dans le snack. La discussion se poursuit à l'extérieur et une bagarre éclate après une dizaine de mètres. Dans l'altercation, un des gagnants est menacé avec un couteau sous la gorge et les bandits pas vraiment manchots, s'emparent du jackpot.

Les agresseurs nient le vol

Après une plainte déposée le jeudi 18 juillet, une enquête démarre et la police arrête ce lundi deux habitants d'Hagondange. En garde à vue ils reconnaissent s'être battus avec les gagnants mais nient le vol et l'extorsion. Ils sont convoqués le 9 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Metz.