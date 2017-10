Deux voleurs de sac-à-dos interpellés avec leur butin près de la gare de Montpellier

Deux hommes de 29 et 30 ans ont été arrêtés près de la gare de Montpellier alors qu'ils étaient en train de se partager le contenu d'un sac à dos volé. À l'intérieur : un ordinateur portable, des jeux vidéos, du parfum et des vêtements neufs.

Le propriétaire ne pouvait pas être plus chanceux. Hier, deux hommes de 29 et 30 ans ont été interpellés près de la gare de Montpellier. Ils étaient en train de se partager le contenu d'un sac à dos. À l'intérieur, les forces de l'ordre récupèrent un ordinateur de type MacBook®, des jeux vidéos, du parfum et des vêtements neufs.

C'est en fouillant dans les fichiers de l'ordinateur que les policiers ont réussi à remonter jusqu'au propriétaire. Il a expliqué qu'il s'était fait voler son sac à dos pendant qu'il dormait à la gare. Son porte-feuille avait aussi été volé, avec 1000 euros à l'intérieur. 800 ont été retrouvés sur ses voleurs.