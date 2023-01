Ils se rendaient au Mont-Saint-Michel, des touristes coréens légèrement blessés dans un accident sur l'A84

Les quelques centimètres de neige tombés ce mercredi 18 janvier sur le département ont provoqués plusieurs accidents de la route, notamment dans le sud-Manche.

Un minibus touristique termine dans le fossé sur l'A84

En début d'après-midi, les secours sont intervenus sur l'autoroute A84 à hauteur de Gouvets, pour un minibus dans le fossé. À son bord, neuf personnes, quatre hommes et cinq femmes. Des touristes coréens qui se rendaient au Mont-Saint-Michel, indiquent les gendarmes de la Manche. Ils ne sont que légèrement blessés. Quatre ont été transportés vers l'hôpital de Saint-Lô, trois vers Avranches et et deux sur Vire dans le Calvados.

Les sapeurs-pompiers signalent en réalité un double accident. Dans le même secteur, une voiture avec deux personnes à bords a également fait une sortie de route.

La Manche en vigilance jaune

Les autorités recommandent de rester prudent notamment sur les routes. La Manche est en vigilance jaune pour risque de crue jusqu'à minuit ce mercredi 18 janvier, et pour neige et verglas jusqu'à jeudi matin 9h.