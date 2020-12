Recrudescence de vols sur les aires d'autoroute du Centre Val-de-Loire : dix individus interpellés

Dix malfaiteurs présumés viennent d'être interpellés par les gendarmes après une longue enquête. Ils sont soupçonnés d'avoir commis de nombreux vols à la roulotte dans des camions et voitures garés dans des aires d'autoroute, notamment sur l'A10 entre Paris et Tours.

Dix individus soupçonnés de faire partie d'un réseau de malfaiteurs ayant sillonné plusieurs autoroutes autour de Paris ces derniers mois, pour commettre des vols sur les aires de repos, ont été interpellés cette semaine. Ce sont les gendarmes de la section de recherches d'Orléans et ceux des unités de sécurité routière de la gendarmerie du Loiret qui ont mené cette enquête.

Des vols sur les aires de l'autoroute A10 ces derniers mois

Après avoir constaté, ces derniers mois, "un accroissement significatif des faits de vols à la roulotte à l’encontre des propriétaires de véhicules stationnés sur les aires d’autoroute de l’A10 sur les départements de l’Eure-et-Loir, du Loiret, Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire", le parquet d'Orléans ouvre le 16 octobre une information judiciaire pour association de malfaiteurs, vols en bande organisée et recels.

"Les investigations permettent d’identifier un groupe criminel organisé, majoritairement constitué d’étrangers en situation irrégulière et structuré en quatre équipes réalisant des raids nocturnes selon le même mode opératoire", explique la gendarmerie dans un communiqué.

Selon la gendarmerie, "depuis une base de départ à l’est de Paris, les auteurs se déplacent jusqu’à 300 km sur l’A10 vers Tours, l’A6 vers Auxerre, l’A4 vers Reims ou l’A1 vers Lille avant de revenir sur leur point de départ et écument les aires de repos dans les deux sens de circulation".

Des vols commis la nuit selon un mode opératoire huilé

Les vols sont commis "en pleine nuit, sans effraction et le plus souvent sans violences, directement dans l’habitacle des camions ou plus rarement dans celui de véhicules particuliers, en présence de conducteurs souvent endormis", précise la gendarmerie.

Le préjudice n'est pas encore établi à ce stade, mais les voleurs ont surtout dérobé des smartphones équipements numériques et des cartes bleues, de l'argent liquide, ou encore documents d’identité.

Dix personnes interpellées cette semaine, dont six en flagrant délit

Les enquêteurs ont procédé aux interpellations en plusieurs endroits cette semaine. Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2020, avec l'aide de la gendarmerie d’Ile de France, deux bandes de voleurs présumés sont interpellées sur l’aire de Limours à Janvry et en sortie de l’A3 à Bobigny, "alors qu’elles venaient de commettre de nouveaux méfaits sur ces axes de circulation". Six personnes sont interpelléesdont l'un fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités belges.

"Simultanément, quatre autres membres du réseau criminel sont interpellés à leurs domiciles à Paris et Tours", poursuit la gendarmerie. Un receleur, basé en région parisienne, "chargé de collecter et blanchir les matériels informatiques ou numériques dérobés, avant de les revendre", fait partie des dix individus arrêtés.

Sept malfaiteurs présumés incarcérés

Présentés à la justice jeudi et vendredi derniers, sept d’entre eux sont placés en détention provisoire, deux sont mis en examen sous contrôle judiciaire, et un placé sous le statut de témoin assisté.