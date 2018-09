34410 Sauvian, France

Depuis la mi-juin 2018 ils avaient siphonnés plus de 1600 litres de carburant sur le site du dépôt des camions poubelles de l'agglomération Béziers-Méditerranée à Sauvian (Hérault), deux jeunes, une femme de 19 ans et un homme de 24 ans viennent d'être interpellés mardi à Coursan et Narbonne dans l'Aude.

Déférés devant le tribunal correctionnel de Béziers, ils devront répondre de leurs actes très prochainement.