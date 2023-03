"Ma fille m'a dit, je ne veux pas qu'il reparte" : les proches de CRS de Dordogne inquiets des manifestations

"C'est vrai qu'en tant que conjointes de CRS, on est toutes un peu fatiguées de l'amalgame entre l'uniforme et l'homme, l'époux, le père qu'il y a derrière. On a l'impression qu'ils sont devenus les défouloirs d'une société en colère", se désespère Caroline, assise à la table du salon de la maison familiale, dans l'agglomération de Périgueux. Cette enseignante est la conjointe d'un policier de la CRS 22, basée à Périgueux dans le quartier Saint-Georges.

Jeudi dernier, la compagnie a été envoyée à Nantes pour la neuvième journée de mobilisation contre la réforme de retraites. La manifestation a été particulièrement violente, un tournant par rapport aux précédentes journées d'action. Huit CRS de la compagnie ont été blessés, dont l'un d'entre eux s'est fait prescrire 45 jours d'arrêt pour une grave blessure à la main.

"Quand vous voyez un collègue tomber..."

Lionel, syndicaliste UNSA-police, fait partie des 22 autres contusionnés, sur les 70 hommes de l'unité sur le terrain ce jour-là : "On s'est retrouvés acculés dans une impasse au niveau du CHU de Nantes. Ils étaient en hauteur, ils nous ont bombardés de chaises, de mobilier, de feu, d'acide, de parpaings. Quand vous voyez un collègue tomber devant vous, qui prend une moitié de parpaing sur le casque, c'est dur à voir, dur à vivre.

"Je ne peux même pas témoigner le temps qu'on a passé dans cette impasse, ça nous a paru très très long. On ne fait plus face à des manifestants qui viennent exprimer un ras-le-bol. Ils viennent pour se faire du flic", se désole celui qui reconnaît avoir eu "peur", malgré ses vingt ans passés en CRS.

"Défouloirs" d'une "société en colère"

A distance, en Dordogne, sa femme et ses enfants ne peuvent pas s'empêcher de suivre chaque jour de manifestation la télé qui diffuse les images en direct ou les réseaux sociaux : "On ne les reconnait pas sous leurs uniformes, donc quand on en voit un par terre, on croise les doigts pour que ce ne soit pas le nôtre. Ma fille m'a dit hier, je n'ai pas envie qu'il reparte mardi... mais c'est son métier".

"On a l'impression que nos maris sont devenus des défouloirs d'une société en colère, qu'ils représentent le gouvernement et qu'à travers eux on s'en prend aux politiques qui nous gouvernent", explique la mère de famille. "Mais moi je veux dire que derrière il y a des hommes, des pères, des époux, ils font leur métier qui est d'assurer la sécurité. Souvent ils sacrifient leur propre vie de famille, et pourtant ils ont très peu de reconnaissance".

Une demi-compagnie engagée ce mardi

Jeudi dernier, Lionel est parti de la maison à deux heures du matin pour Nantes. Il est 23 heures quand il rentre à l'hôtel avec ses collègues après une journée passée dans la manifestation, certains en boitant. Ils seront ré-engagés dès le samedi à Bordeaux, pour protéger le portail de la mairie après qu'il a été incendié par des manifestants.

Ce mardi 28 mars, il y a tant de convalescents que c'est seulement une demi-compagnie qui sera envoyée à Bordeaux pour sécuriser les manifestations, aux côtés d'autres compagnies venues d'ailleurs en France. "Mais on a tous envie d'y aller", confie Lionel : "La CRS c'est une véritable famille, et on veut être aux côtés des collègues".