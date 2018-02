Marseille, France

Six personnes soupçonnées d'appartenir à un vaste réseau d'extorsion de fonds ont été arrêtées jeudi 1er février, dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre d'une enquête menée depuis trois ans par le groupement d'intervention régionale (GIR) de la police judiciaire de Marseille, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du journal la Provence.

Un goût prononcé pour les voitures de luxe

Quatre des six suspects devaient être présentés à la justice lundi soir pour des faits d'extorsion en bande organisée et blanchiment aggravé. C'est en fait le train de vie qui a intrigué du principal suspect qui a intrigué les enquêteurs. Cet homme âgé de 45 ans et originaire de la cité de la Castellane (16e arrondissement de Marseille) ne cachait pas son goût pour les voitures de luxe.

Une source proche de l'enquête explique à France Bleu Provence que "les ressources de cet individu ne correspondaient pas avec l'activité déclarée". Selon nos informations, cet homme travaillait pour une société de sécurité privée.

Près de 300.000 euros saisis

Les enquêteurs du GIR le soupçonne d'organisé avec l'aide de quatre "lieutenants" le racket de patrons de bars et de restaurants à Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne et Saint-Tropez. Après leur arrestation, des perquisitions permettent de mettre la main sur une somme comprise entre 144.000 et 150.000 euros et autant sur des comptes bancaires. Les enquêteur saisissent également des armes, des voitures et des montres de luxe.