Ils sont soupçonnés d'une série de cambriolages en Mayenne et en Ille et Vilaine

6 personnes ont été interpellées mercredi 5 avril en Mayenne par les Gendarmes pour des vols commis en 2016 pour un butin estimé à 300.000 euros.

4 hommes et 2 femmes âgés de 21 à 27 ans ont été arrêtés à leurs domiciles mercredi et placés en garde à vue. 4 d'entre eux seront jugés vendredi 7 avril en comparution immédiate par le Tribunal Correctionnel de Laval. Ils auraient cambriolé des ateliers municipaux, des entreprises, des chantiers et des véhicules utilitaires de professionnels pour repartir avec de l'outillage, des métaux et du carburant. Et le montant du butin est de taille : 300.000 euros. C'est grâce à une voiture volée à Louverné en juin 2016 et découverte abandonnée en septembre dernier que les Gendarmes ont remonté la piste des cambrioleurs.