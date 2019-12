Deux jeunes de 23 et 24 ans étaient jugés ce jeudi après-midi devant le tribunal de Laval pour avoir frappé un couple avec une batte de baseball il y a un an à Craon.

Ils sortent une batte de baseball du coffre d'une voiture et frappent un couple : six mois de prison

Deux jeunes de 23 et 24 ans ont été condamnés ce jeudi après-midi par le tribunal de Laval à un an de prison dont six mois avec sursis. Il y a un an, en novembre 2018 à Craon, ils avaient tabassé à coups de batte de baseball un couple pour une banale dispute.

Une batte de baseball dans le coffre

"Je joue au baseball avec mes petits neveux, c'est pour ça qu'il y avait une batte dans le coffre" assure le plus jeune des prévenus, il affirme qu'il n'avait pas prévu de frapper ce couple. Quelques minutes avant, la compagne de l'autre homme appelle son ami, elle est en train de se disputer avec des habitants de Craon devant leur maison au sujet de son petit frère. Les deux compères débarquent en trombe en voiture, le plus jeune sort la batte de baseball du coffre, et frappe à plusieurs reprises.

"Je ne voulais pas taper la femme, je ne frappe pas les femmes, mais elle s'est mise devant son mari", explique t-il, "par contre frapper le monsieur, ça ne vous dérange pas", rétorque la présidente du tribunal. La femme avait été blessée à la tête, une plaie de quatre centimètres, l'homme avait reçu de multiples coups aux bras, au visage et au genou.

On avait bu, c'est l'alcool qui a parlé

"On avait bu, c'est l'alcool qui a parlé", se justifie le deuxième, qui avait brisé une vitrine avec la batte en prenant la fuite. "Vous arrivez, vous ne cherchez même pas à comprendre, vous frappez, votre profil est très inquiétant" estime de son côté la procureure de la République.

Les deux jeunes ont déjà une quinzaine de condamnations à leur casier, ils purgent déjà une peine de prison jusqu'en juin prochain. Les deux hommes sont donc condamnés à six mois d'emprisonnement supplémentaires.