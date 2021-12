Ils témoignent à Saint-Lô : Sylvie et Erick Pétard ont perdu leurs filles dans les attentats du 13 Novembre

A l'invitation de la paroisse Saint-Laud, Sylvie et Erick Pétard viennent témoigner ce samedi 4 décembre à Saint-Lô. Le 13 novembre 2015, leurs filles Anna et Marion sont tombés sous les balles des terroristes à la terrasse du bar Le Carillon à Paris.

"Prier et désormais raconter", c'est ce qui les fait tenir debout aujourd'hui. Sylvie et Erick Pétard ont perdu leurs deux filles dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris : Marion, 27 ans, musicienne, et sa soeur Anna, 24 ans, graphiste en Espagne. Elles étaient à la terrasse du bar Le Carillon à Paris ce soir-là. Au même moment, leurs parents étaient au domicile familial, à Monthou-sur-Bièvre dans le Loir-et-Cher.

On a commencé à s'inquiéter le vendredi soir quand on a entendu parler des fusillades près du quartier où travaillait Marion. On n'arrivait pas à joindre les filles. Le lendemain, on a appelé les hôpitaux et c'est finalement en fin de journée que le ministère de l'Intérieur nous a prévenu. On a vécu des heures et des jours terribles, qui restent gravés dans notre tête

Marion et Anna Pétard ont été tuées le 13 novembre 2015 dans l'attaque terroriste devant le bar Le Carrillon à Paris. - Sylvie Pétard

Un livre pour raconter leur souffrance et le chemin parcouru ces six dernières années

Dans un livre qu'ils viennent de publier Attentats du Bataclan : l'espérance qui nous fait vivre, Erick et Sylvie Pétard racontent ce 13 Novembre dévastateur, leur chagrin, leur colère aussi contre les dirigeants de l'époque : "Ces attentats n'auraient jamais dû avoir lieu. Ils sont responsables, c'est notre conviction."

Depuis le drame, tous deux ont refusé de participer aux hommages nationaux. Ils ne prennent pas part, non plus, au procès qui a lieu actuellement à Paris. "Pas envie de réentendre le détail de toutes ces violences" répond Sylvie Pétard. "Pas envie de participer à quelque chose qui fait de la publicité à ces gens-là et qui de toute façon, ne ramènera pas mes filles", poursuit le père Erick.

Ils témoignent à l'invitation de la paroisse Saint-Laud

Pour se relever, ils se sont réfugiés dans la foi chrétienne."La tristesse est toujours là mais d'avoir la foi, ça nous donne un peu de lumière dans toute cette pénombre". Et c'est aussi ce qui les incite à témoigner aujourd'hui :

C'est pour aider quelques gens que j'ai rencontré et qui vivent dans la haine. Et malheureusement, ça détruit plus les personnes qu'autre chose. On espère aussi que ce récit aidera les parents qui ont un perdu un enfant, quelles que soient les circonstances.

Cette rencontre-témoignage se déroule ce samedi 4 décembre à 15h, salle du cardinal du Perron, rue du Belle à Saint-Lô.

Le livre de Sylvie et Erick Pétard Attentats du Bataclan : l'espérance qui nous fait vivre est publié aux éditions Artège.