Ils tentent de prendre le train en gare de Valence TGV avec plus d'un kilo d'herbe de cannabis sur eux

Ces deux hommes de 41 et 28 ans habitent Nîmes. D'après les premiers éléments d'enquête, ils sont tombé en panne de voiture et se sont donc rabattus sur le train.

En gare de Valence TGV vers 19h jeudi, ils sautent par dessus les barrières d'accès aux quais. Ils sont alors contrôlés par la police ferroviaire qui sent une forte odeur de cannabis et appelle la gendarmerie. Dans un sac poubelle que tient le quadragénaire se trouve un peu plus d'un kilo d'herbe de cannabis.

Seul l'homme de 41 ans est poursuivi en justice, il comparaîtra le 30 août prochain devant le tribunal correctionnel de Valence. Son acolyte est lui sorti de garde à vue sans charge retenue contre lui.