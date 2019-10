Ils tentent de rentrer de force dans la maison d'arrêt de Laval : deux Nantais condamnés

Deux Nantais avaient manqué les heures de parloir à la maison d'arrêt de Laval et auraient essayé de rentrer de force.

Laval, France

Deux frère et sœur Nantais de 28 et 23 ans comparaissaient devant le tribunal de Laval ce vendredi, accusés d'avoir voulu forcer l'entrée de la maison d'arrêt de Laval le 4 avril 2018, pour voir leur frère placé en détention provisoire. Ils étaient arrivés en retard et avaient manqué l'heure du parloir. Eux nient totalement les faits.

Ils ont été condamnés à 300 euros d'amende pour elle (30 jours amende de 10 euros), 600 euros pour lui (60 jours amende de 10 euros). S'ils ne paient pas, ils feront autant de jour de prison que de jours non payés. Leur avocat avait plaidé la relaxe.