Ils tiraient avec des pistolets à billes sur des cyclistes, quatre jeunes ont été interpellés

Fin de partie pour quatre jeunes majeurs qui, en début de semaine en Haute-Savoie, ont tiré avec des armes de type airsoft (pistolet à billes) sur au moins deux cyclistes et un conducteur de scooter. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

Haute-Savoie, France

Ce jeudi matin, le parquet d’Annecy a confirmé l’interpellation de quatre hommes soupçonnés d’avoir, en début de semaine, tiré avec des pistolets à billes (type airsoft) sur au moins deux cyclistes et un conducteur de scooter. "Il s’agit de jeunes majeurs, a indiqué une source proche de l’enquête. Ils ont entre 18 et 22 ans." Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits en expliquant "ne pas avoir pris conscience" de leur geste. Remis en liberté, ils seront convoqués prochainement devant le tribunal.

D'autres victimes ?

La brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie d'Annecy, saisie de l'enquête, demande aux personnes ayant subi le même type de faits les 1er et 2 avril 2019 dans un secteur s'étendant de La Balme-de-Sillingy à Rumilly, de se signaler au 0 800 971 071. Les tireurs circulaient à bord d‘une Audi A4 grise.

"Bétise humaine"

Quatrième des JO de Rio, le VTTiste Maxime Marotte fait partie des trois victimes déjà recensées de ces tirs d’airsoft. Originaire de Zillisheim (Haut-Rhin) et résidant désormais désormais près de Rumilly, il avait été touché alors qu’il roulait sur une route de campagne. "Je circulais bien à droite, je n'ai même pas entendu qu'une voiture me suivait. D'un coup j'ai senti des impacts sur mon vélo, puis j'ai reçu des balles (sans doute d'un pistolet à billes) dans mon dos et une autre sur mon coude, qui m'a fait un peu plus mal et va laisser des traces. C'est la bêtise humaine dans toute sa splendeur, l'irrespect total, on atteint des sommets. Je ne sais pas comment on va en arriver là, se dire : "tiens on va tirer sur un mec, c'est cool !""

Sinon, on m'a tiré dessus avec un pistolet à billes aujourd'hui... route de campagne tranquille, je circulais bien à droite. 4 5 balles dans le dos en plus du coude. Ceci dit, ils ont respecté les 1m50! #vivelarepublique et #vivelaFrancepic.twitter.com/lYPVYFmXUA — Maxime Marotte (@MaximeMarotte) April 2, 2019