Depuis leur voiture ils tiraient avec un pistolet des billes en plastique sur des passants

Depuis une semaine deux jeunes majeurs s’amusaient depuis leur véhicule à tirer sur des passants dans la région mulhousienne avec un pistolet à air comprimé. Arrêtés par la police et déférés devant le tribunal, ils ont écopé de 12 mois de prison avec sursis.

Depuis une semaine deux hommes s’amusaient depuis leur véhicule à tirer sur des passants avec un pistolet à air comprimé. Une douzaine de victimes ont été recensées dans différentes communes de la proche banlieue mulhousienne.

Les deux hommes ont été arrêtés samedi soir par les policiers du commissariat de Wittenheim (Haut-Rhin) alors qu'ils circulaient à bord d’une Volkswagen Golf de couleur grise.

Un homme venait de les alerter, car il avait été victime d’un tir de projectile en plastique par le passager de cette voiture. Le véhicule faisait l’objet d’un signalement et était ardemment recherché par les policiers de la sureté départementale.

Depuis le 16 août dernier, une douzaine de victimes des agissements du duo s’étaient signalés sur les communes de Mulhouse, Wittelsheim, Sausheim , Kingersheim et Wittenheim.

Huit mois de prison avec sursis

Il y aurait beaucoup plus de victimes selon les enquêteurs. Les deux jeunes gens circulaient en voiture et prenaient pour cible des passants et des cyclistes avec leur pistolet air soft qui tire des billes en plastique.

Agés 18 et 19 ans , sans antécédent judiciaire, ces deux élèves en bac pro en alternance ont été présentés en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Ils ont écopé de 12 mois de prison avec sursis, peine assortie d’une période probatoire de deux ans. Ils ont indiqué lors de l’audience avoir agi par jeu sans se rendre compte du danger de leurs actes.