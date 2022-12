Ils tirent sur les passants avec des fusils de paintball en Dordogne, un jeune gravement blessé

Quatre jeunes du Sarladais, tous âgés entre 18 et 21 ans, ont été arrêtés par les gendarmes en début de semaine, soupçonnés de s'être adonnés à un jeu très dangereux. Pendant trois mois, ils se sont amusés à faire des virées en voiture pour tirer sur les véhicules et les passants avec des fusils de paintball, des fusils à air comprimé qui tirent des billes de peinture et qu'on utilise normalement de façon très encadrée, avec des protections pour les yeux et le visage.

ⓘ Publicité

Lors d'une de ces virées à la fin du mois d'août à Saint-Cyprien, un jeune homme de 25 ans qui passait dans la rue avait reçu une bille de peinture dans l'œil, le laissant gravement blessé au sol. Les quatre jeunes ne s'étaient pas arrêté pour lui porter secours, ce sont des passants qui lui sont venus en aide.

Un jeune gravement blessé à l'œil

Ils auraient même continué leurs virées en voiture. Entre le mois d'août et le début du mois d'octobre, les gendarmes de la compagnie de Sarlat ont retrouvé la trace d'au moins trois virées dans le Périgord noir ou dans la ville de Sarlat, la dernière début octobre. Au moins trois automobilistes et un passant ont porté plainte.

Placés en garde à vue en fin de semaine dernière, les quatre jeunes sont poursuivis pour "violences en réunion" et l'auteur du tir qui a blessé le jeune de Saint-Cyprien pour "violences avec armes ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours". Ils sont sous contrôle judiciaire en attendant leur procès, le 4 avril prochain à Bergerac.