Ils transportaient 320 migrants illégaux, prison ferme pour deux passeurs jugés à Bayonne

Dix mois de prison ferme ont été prononcés ce jeudi 26 janvier 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, à l'encontre de deux passeurs indiens âgés de 24 et 31 ans, condamnés pour avoir transporté plus de 320 personnes en situation irrégulière, du Portugal vers la Belgique via la France. Les faits se sont déroulés entre septembre et décembre 2022. Les deux hommes avaient été interpellés le 28 décembre à 5 h 30 du matin au péage frontalier autoroutier de Biriatou sur l'autoroute A 63 dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans le fourgon qu'ils conduisaient, les gendarmes, qui procédaient à un contrôle aléatoire, avaient découvert 13 clandestins.

Bénéfice évalué à 100 000 euros

En étudiant les bornages téléphoniques, les enquêteurs de la PAF (Police aux Frontières) estiment que le nombre de trajets réalisés sur la période s'élève à 47, en passant par les cols montagneux entre l'Espagne et la France. À raison de 300 euros en moyenne, le voyage pour chaque passager, le bénéfice s'élève à 100 000 euros. Ce procès, initialement prévu le 29 décembre dernier , avait été reporté en raison de l'état de manque des deux prévenus, gros consommateurs de stupéfiants et incapables de suivre les débats. Ce jeudi, le procès a pu se dérouler normalement. À la barre, le plus jeune des prévenus, en possession de 1700 euros au moment du contrôle, a expliqué n'être qu'un simple passager. Son avocate Floriane Herran, a plaidé la relaxe, "peut-être pas par conviction, mais au moins en raison du doute".

500 euros la course

Le conducteur, gros consommateur d'héroïne comme son complice, a indiqué ne pas avoir reçu d'argent directement, mais qu'il recevait 500 euros par la suite pour "faire l'aller-retour". L'indien de 31 ans, défendu par Me Sebastien Binet a expliqué que c'est le commanditaire du Portugal qui a profité de sa situation. Le parquet, par la voix d'Élodie Goyard, a requis un an de prison. "Ce ne sont pas eux qui ont organisé cette filière, mais ils ont tiré profit de la précarité d'autres compatriotes et ils ont prêté assistance à ce trafic d'êtres humains" a souligné la magistrate. Outre la condamnation à dix mois de prison ferme, les deux hommes ont également été interdits de territoire français pour une durée de cinq ans.