Ils vendaient de la drogue en Bergeracois : onze prévenus devant le tribunal

Onze prévenus, trois jours de procès et un trafic bien rodé : l'affaire évoquée devant le tribunal de Bergerac à compter de ce mercredi est un modèle du genre. L'organisation du réseau était bien huilée, mais un grain de sable a enrayé le système mis en place depuis au moins un an en Bergeracois. Quatre prévenus sont en détention, originaires du nord de la France. Sept autres, dont quatre femmes, vivant en Bergeracois, ont été placés sous contrôle judiciaire et comparaissent libres.

Un trafic à la "Tourquennoise"

Les policiers de Bergerac sont alertés en novembre 2020. Depuis plusieurs mois, quatre Lillois multiplient les allers-retours entre la région lilloise et Bergerac. Soixante-quatre trajets sont ainsi identifiés par les enquêteurs avec un peu plus de 15.000 kilomètres par mois pour l'un des dealers. La drogue est achetée aux Pays-Bas, conditionnée à Tourcoing dans le Nord, puis revendue en Belgique et dans l'hexagone et particulièrement dans le Bergeracois.

Des passeurs transportent la drogue en train

Le système est bien ficelé. La drogue est confiée à des passeurs, des "mules" qui la transportent en train. Les trafiquants présumés suivent avec des véhicules de location. Ils changent régulièrement de portables, sont armés, dorment à l'hôtel puis récupèrent les stupéfiants acheminés par les "mules". Leur présence à Bergerac a déjà été signalée. Lors d'un contrôle routier en mars 2020, les policiers trouvent sur eux 8.000 euros et 12.000 euros en billets de 20 et 50 euros. Ils circulent entre Bordeaux et Bergerac et Eymet et Sigoulès.

Des vendeurs bergeracois prennent le relais

Une fois la drogue arrivée en Dordogne, les trafiquants bergeracois prennent le relais de la " filière nordiste". Il y a d'abord un couple de trentenaires, déjà connu pour des affaires de stupéfiants. Ils vivent chez la mère de l'homme. C'est chez elle que les policiers vont retrouver 36 grammes de résine de cannabis, 85 grammes de cocaïne et un peu plus de 23 grammes d'héroïne ainsi que du matériel de conditionnement, des explosifs, un détonateur, des fusils de chasse et un revolver. Au fil de la procédure, les enquêteurs vont se rendre compte que cette femme de 60 ans a aussi aidé son fils et la compagne de ce dernier à vendre de la drogue.

Une forme de "drive" de la drogue

Les consommateurs qui s'y approvisionnaient évoquent un "drive" de la drogue. En un mois et demi de surveillance, il y a eu 365 passages. Ce trafic bien rodé aurait rapporté aux revendeurs bergeracois entre 135.000 et 175.000 euros par an. De la drogue a également été retrouvée dans une autre maison. Deux femmes âgées de 46 et 27 ans ont été interpellées. Certains des prévenus bergeracois ont passé plusieurs mois en prison, d'autres pas. Mais tous les sept comparaitront libres devant le tribunal ce mercredi. Les trafiquants lillois sont toujours en détention.