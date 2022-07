Ils vendaient de la drogue sur Snapchat, deux jeunes interpellés en Dordogne

Deux Bergeracois de 17 et 18 ans ont été interpellés et présentés à un juge ce vendredi. En quelques mois, ils ont créé une véritable entreprise de trafic de drogue.

Ils ont créé un véritable "Uber du stupéfiant". Deux Bergeracois de 17 et 18 ans ont été interpellés et présentés à un juge pour trafic de drogue ce vendredi 29 juillet. Depuis le mois de mars, les deux jeunes postaient des annonces pour de la cocaïne, de l'ecstasy ou de la MDMA et trouvaient leurs clients sur le réseau social Snapchat. Ils préparaient leurs commandes à domicile et les livraient eux mêmes. Selon le parquet de Bergerac, l'un d'eux endossait le rôle de comptable alors que l'autre gérait les commandes. Les deux étudiants en apprentissage ont monté une véritable entreprise en seulement quelques mois.

Condamné à un an de prison avec sursis

Mais les parents du jeune de 17 ans ont remarqué un changement d'attitude de leur fils. Ils sont allés eux mêmes le dénoncer à la police de Bergerac. Les enquêteurs ont découvert au domicile des suspects des produits conditionnés et 700 euros en liquide. Les comptes de la petite _"entreprise"_ étaient florissant selon les enquêteurs.

Le plus jeune sera jugé en octobre devant le tribunal pour enfants. Le plus âgé a été condamné à un an de prison avec sursis et à 5.000 euros d'amende lors d'une audience de reconnaissance préalable de culpabilité. Il a reconnu les faits.