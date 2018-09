Île de Sein, France

Les rats ne sont pas naturellement présents sur les îles, ils ont été importés et posent de nombreux problèmes explique Ambroise Menou, premier adjoint à la mairie de Sein : "On ne s'explique pas leur venue, ils sont sans doute _venus dans des bateaux, ou avec des marchandises_. Mais ils colonisent tout. Aujourd'hui ils sont partout même dans l'endroit le plus isolé, le plus sauvage".

La présence des rats pose des problèmes sanitaires et perturbe l’écosystème de l’île. C'est pourquoi plus de 1000 boîtes contenant un appât mortel ont été installées sur l'île.

"Certains rats restent dans les algues en décomposition et ne sortent qu'aux grandes-marées"

Un problème récurrent sur les îles bretonnes : l'entreprise Help, qui intervient, a déjà dératisé Molène (Finistère). Elle traite en même temps l’Île de Sein et les îlots alentours pour essayer d'avoir tous les rats d'un coup, en une seule fois.

800 rats ont déjà été tués

Louis Dutouquet, le responsable de l'entreprise explique : "Une partie de la population de rats vit dans les grèves, pendant les mortes-eaux. Ils restent dans les algues en décomposition et ne remontent qu'aux grandes-marées, quand ils sont forcés par la mer à regagner la terre ferme. On a adapté la période d'intervention pour avoir posé le dispositif avant la grande marée de 111 la semaine dernière, c'est ce qui explique nos bons résultats en seulement dix jours de travail !"

Les oiseaux reviennent vite après le départ des rats

Pour éviter que les rats ne reviennent, les bateaux de la compagnie Penn ar bed sont eux aussi traités, tout comme la gare maritime d'Audierne. Louis Dutouquet explique que les effets de la dératisation sont visibles très vite sur l’écosystème : "On s’aperçoit qu'une fois que les rats sont éradiqués, des espèces d'oiseaux reviennent, et les effectifs des oiseaux sont multipliés par trois ou cinq... Pareil pour les musaraignes et les lézards".

Les cadavres des rats analysés à l'Inra de Rennes

Les cadavres des rats sont ensuite récupérés et transmis à l'INRA de Rennes, qui les étudie pour comprendre la souche et le développement de la colonie. On estime qu'en 10 jours, 800 rats ont déjà été tués sur l'île de Sein... Une population 4 fois plus nombreuse que les habitants !