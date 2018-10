Une sexagénaire et son fils d'une trentaine d'années vivaient entourés de 49 chats dans un appartement de Ganges (Hérault). Une vingtaine d'animaux sont en mauvaise santé. La Fondation 30 Millions d'Amis va porter plainte.

Ganges, France

Seuls les maîtres ne sentaient pas l'odeur laissée par leurs 49 chats. Elle était pourtant si forte qu'elle traversait les murs et elle était perceptible jusque sur le palier de cet appartement d'un immeuble de logements sociaux situé rue de l'Olivette à Ganges, au nord de l'Hérault. La Fondation 30 Millions d'Amis va porter plainte dans les prochains jours pour abandon d'animaux. Les chats ont été recueillis mercredi et jeudi par la SPA de Montpellier, l'association Perle, installée à Brissac, près de Ganges et l'association gardoise Pour l'amour des chats.

Un appartement dans un état déplorable

Les gendarmes et les policiers municipaux sont donc intervenus mercredi après plusieurs signalements laissés au procureur de la République. Ils ont eu quelques difficultés à entrer car la locataire, âgée d'une soixantaine d'années, n'a pas voulu ouvrir sa porte. Elle a fini par comprendre qu'elle n'avait pas le choix. A l'intérieur, les 49 chats sont partout : dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon... Partout sauf dans les chambres de cette dame et de celle de son fils, d'une trentaine d'années.

Les chats font ce qu'ils veulent. Ils griffent les murs. Leurs besoins débordent des litières. Pour la nourriture, ils se partagent ce qu'ils trouvent. Une vingtaine sont mal-nourris et en très mauvaise santé selon la Fondation 30 Millions d'Amis. Les animaux se reproduisent également de manière anarchique et notamment des femelles blanches, que la propriétaire apprécie tout particulièrement. D'ailleurs elle et sont fils trouvent ça normal de les laisser vivre de cette manière.

Au moment de les recueillir, une gendarme a été griffée au bras. Elle est suivie par le médecin car bien entendu ces chats n'étaient pas vaccinés.