Ils volaient dans les églises pour payer leur cocaïne, deux hommes condamnés à Saint-Nazaire

Ils avaient dérobé des objets religieux dans une douzaine d'églises de Loire-Atlantique et du Morbihan en 2017-2018. Deux hommes, qui vivent dans l'est de la France, comparaissaient pour vols devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ce mardi. Un antiquaire nantais était également jugé.

Fin 2017, début 2018, les vols s'étaient multipliés dans les églises du sud du Morbihan et en Loire-Atlantique. Allaire, Sautron, Quilly, Missillac, Saint-Gildas-des-Bois, la Chapelle-Launay, Savenay, Arzal, Campbon, Marzan, Sainte-Reine-de-Bretagne, Pornic, la liste des lieux de culte vandalisés ne cessait de s'allonger pendant six mois. A chaque fois, des objets religieux, des calices, des ciboires contenant parfois des hosties consacrées, étaient dérobés.

Des objets revendus à un antiquaire nantais

Deux homme, qui vivent dans l'est de la France, étaient jugés pour vols par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ce mardi. Un antiquaire nantais comparaissait également pour leur avoir acheté ces objets et ne pas avoir tenu son registre à jour. Sur les deux voleurs, un seul assiste à l'audience. L'autre explique par la voix de son avocat qu'il n'a pas d'argent pour faire le déplacement jusqu'à Saint-Nazaire car il vit en Alsace. Depuis leur interpellation, les deux hommes, âgés de 35 et 49 ans, reconnaissent quasiment tous les faits. Toxicomanes, ils avaient besoin d'argent pour financer leur consommation de cocaïne de 2 à 3 grammes par jour et assurer leurs dépenses courantes. Et "plutôt que de s'en prendre directement à des personnes en les cambriolant à leur domicile, ils ont trouvé la solution des églises". L'un fait le guet, l'autre dérobe les objets; essentiellement des calices, des ciboires qu'ils revendent ensuite à un antiquaire nantais en lui expliquant qu'ils proviennent de la collection d'un retraité rennais. Selon l'antiquaire, "les deux hommes étaient crédibles et il n'avait pas le moindre doute". Il est d'ailleurs relaxé pour les faits de recel. Quant aux deux voleurs, ils ne touchent plus à la drogue, expliquent qu'ils sont croyants et adressent leurs excuses aux paroisses et aux paroissiens.

Un an de prison ferme

Les deux voleurs, qui ont déjà fait de la détention ont été condamnés à 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour l'un, 30 mois dont 18 mois avec sursis pour l'autre. Ils doivent également se soigner, se former, travailler et ne pas entrer en contact. L'antiquaire est condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour "non tenue de registre". L'Association diocésaine de Nantes qui s'est constituée partie civile obtient 14 euros de dommages et intérêts, conformément à sa demande.