Ils volaient des sacs de luxe à Biarritz : trois jeunes voleurs condamnés par le tribunal de Bayonne

Dix-huit ans et dix-neuf ans. Jeunes, mais peu loquaces. Les trois jeunes prévenus n'ont pas l'intention d'en dire beaucoup devant le tribunal judiciaire de Bayonne où ils comparaissent pour des faits de vol en réunion et d'escroquerie commis entre le 23 et le 29 juillet 2023, mais aussi en février 2023. Leur procès en comparution immédiate s'est déroulé ce lundi 7 août. Après avoir reconnu les faits du bout des lèvres, ils ont tous été condamnés à des peines de prison avec sursis.

ⓘ Publicité

Vol dans une boutique de luxe de Biarritz

Le 24 février dernier, la scène se déroule dans une grande surface d'Anglet. Les voleurs profitent de l'inattention d'une cliente pour lui voler dans son caddy une pochette Louis-Vuitton. Avec la carte bancaire trouvée dans la pochette, les voleurs font des achats dans une supérette et dans un bureau de tabac. Casque sur la tête, le 23 juillet, l'un des voleurs récidive et entre dans une boutique de luxe de Biarritz, il dérobe deux sacs Gucci, puis prend la fuite sur un scooter conduit par un complice.

Préjudice autour de 16 000 euros

Enfin, le 29 juillet, c'est une famille de touristes suisses qui va être leur victime. Deux des voleurs pénètrent dans l'habitation et procèdent à une razzia. Sacs Louis-Vuitton, tablette informatique, iPad, argent liquide... Le butin s'élève autour de 20 000 euros. Une partie sera retrouvée par les policiers, mais le préjudice s'élève à environ 16 000 euros. Le reste du butin s'est évaporé. Sans doute utilisé pour acheter des stupéfiants. L'accusation, par la voix du substitut Bertrand Raimbault, a demandé quatre mois de prison ferme pour deux des prévenus, soulignant au passage la "désinvolture" des jeunes gens à la barre du tribunal.

La défense a été entendue. Pas de prison ferme. Le principal prévenu, qui était de détention depuis trois jours, est condamné à huit mois de prison dont quatre mois avec sursis. Les quatre mois de prison ferme seront aménagés avec une détention à son domicile sous bracelet électronique. Les deux autres jeunes voleurs écopent de quatre et six mois de prison avec sursis.